Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове заблокировали альтернативные объезды моста Малиновского

В Ростове заблокировали альтернативные объезды моста Малиновского
Закрытие моста на улице Малиновская стало резонансной темой для жителей Ростова и соседних городов. Люди со страхом ждали образования огромных пробок после блокировки путепровода. В донской столице существовали альтернативные пути объезда моста. По каким-то причинам они не устраивали городских чиновников.

Информационный портал DonDay.ru сообщает о том, что днем 4 января власти решили закрыть альтернативные маршруты по улицам Соловьиная, Каратаева и Доватора. Проезжие части просто засыпали землей.

Неизвестно, что стало причиной такого халатного отношения к водителям из Ростова и Чалтыря. Проезды засыпали прямо в день закрытия моста на Малиновского и теперь автомобилистам придется преодолевать десятки километров, чтоб попасть в нужное место.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.