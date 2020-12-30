В Ростове заблокировали альтернативные объезды моста Малиновского
Закрытие моста на улице Малиновская стало резонансной темой для жителей Ростова и соседних городов. Люди со страхом ждали образования огромных пробок после блокировки путепровода. В донской столице существовали альтернативные пути объезда моста. По каким-то причинам они не устраивали городских чиновников.
Информационный портал DonDay.ru сообщает о том, что днем 4 января власти решили закрыть альтернативные маршруты по улицам Соловьиная, Каратаева и Доватора. Проезжие части просто засыпали землей.
Неизвестно, что стало причиной такого халатного отношения к водителям из Ростова и Чалтыря. Проезды засыпали прямо в день закрытия моста на Малиновского и теперь автомобилистам придется преодолевать десятки километров, чтоб попасть в нужное место.