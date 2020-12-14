Власти Ростова предложили объезжать мост Малиновского на электричках

Закрытие моста на Малиновского в Ростове вызвало бурное обсуждение среди дончан. В начале января путепровод закроют для движения, однако альтернативных путей объезда власти пока так и не придумали.Директор ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов заявил, что поездки на электричке могут стать хорошим альтернативным вариантом объезда моста на Малиновского. Однако схема движения пригородных поездов людям до сих пор не известна, а может, даже и не принята.Власти говорят, что мост становится опасен для водителей, а его предельная нагрузка уже давно исчерпана, пэтому с 4 января его планируют закрыть. Если придерживаться логики властей, получается, что путепровод не будет пригоден раньше января. Ведь если они говорят о том, что ситуация критическая, а конструкции под мостом уже давно раскрошились, зачем тогда ждать до Нового года? Впрочем, этот вопрос, как и вопрос путей объезда, остается открытым.Ранее DonDay.ru рассмотрел возможные выходы из ситуации. Пока альтернативное движение не будет организовано, город ожидает транспортный коллапс с гигантскими пробками. Автомобилистам придется тратить на поездки огромное количество времени, простаивая в бесконечных заторах по несколько часов. А пока люди в панике листают новостные ленты, пытаясь найти хотя бы один принятый властями путь объезда моста.