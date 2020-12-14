Мост на Малиновского в Ростове закроют 4 января
Последнюю неделю не утихает обсуждение вопроса по поводу закрытия моста на Малиновского в Ростове. Строительство нового путепровода с закрытием моста отрежет сотни тысяч жителей Таганрога, Неклиновского, Мясниковского районов от донской столицы, Западный район Ростова - от Военведа и жителей практически всего Ростова - от поездок в сторону Таганрога. Одним из интересующих дончан вопросов стала дата закрытия моста.
Ранее была информация о том, что проезд по нему будет запрещен уже с 1 января, однако эту дату позже сместили. На заседании по закрытию существующего путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону для движения автотранспорта замглавы администрации по транспорту Константин Солонский заявил, что мост становится опасен для горожан и будет закрыт с 4 января. В этот день рабочие приступят к разборке конструкций путепровода.
Главная транспортная артерия города, связывающая Ростов с множеством районов региона, окажется недоступной как минимум на полгода. Любопытно, что до закрытия моста осталось всего две недели, а власти до сих пор не объявили людям о путях объезда.
DonDay.ru рассмотрел возможные варианты выхода из ситуации и пришел к выводу, что вместо нормального движения город получит несколько «мертвых» зон с глухими пробками, превратив водителей в заложников чьей-то некомпетентности.