В Ростове так и не смогли продать автомобили Детской городской поликлиники №18

Фото: ГИС Торги

В Ростове-на-Дону не состоялась намеченная продажа автотранспорта, числившегося за Детской городской поликлиникой № 18. Информация об этом событии была размещена на официальном интернет-ресурсе правительства Ростовской области.Речь шла о попытке сбыта посредством аукциона двух автомобилей модели «Лада 212140» 2014 года производства. Один из них был окрашен в белый цвет, а другой – в вишневый. Важно отметить, что указанные транспортные средства находились в государственной собственности. Стартовая цена каждого автомобиля, закрепленного за Детской городской поликлиникой №18, была установлена в размере 419 тысяч рублей.Однако реализовать упомянутые автомобили не удалось. Причиной срыва торгов стало отсутствие интереса со стороны потенциальных покупателей, то есть полное отсутствие заявок на приобретение.