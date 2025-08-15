Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове так и не смогли продать автомобили Детской городской поликлиники №18

В Ростове так и не смогли продать автомобили Детской городской поликлиники №18

В Ростове-на-Дону не состоялась намеченная продажа автотранспорта, числившегося за Детской городской поликлиникой № 18. Информация об этом событии была размещена на официальном интернет-ресурсе правительства Ростовской области.

Речь шла о попытке сбыта посредством аукциона двух автомобилей модели «Лада 212140» 2014 года производства. Один из них был окрашен в белый цвет, а другой – в вишневый. Важно отметить, что указанные транспортные средства находились в государственной собственности. Стартовая цена каждого автомобиля, закрепленного за Детской городской поликлиникой №18, была установлена в размере 419 тысяч рублей.

Однако реализовать упомянутые автомобили не удалось. Причиной срыва торгов стало отсутствие интереса со стороны потенциальных покупателей, то есть полное отсутствие заявок на приобретение.
Фото: ГИС Торги
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.