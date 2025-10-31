Центр Ростова-на-Дону затопило из-за дождя
Из-за дождя, обрушившегося на Ростов-на-Дону вечером 31 октября, затопило центральные улицы.
Досталась улице Максима Горького, Красноармейской, Пушкинской и в переулку Семашко там проезжая часть превратилась в полноводную реку. Пешеходное движение затруднено, автомобили вынуждены преодолевать водные преграды.
Несмотря на то, что ливень прекратился спустя несколько часов, уровень воды остается высоким.
Жители выражают обеспокоенность относительно постоянных подтоплений города при малейших осадках.