В конце октября в Ростовской области уже начали подготовку к зимней непогоде

В Ростовской области задолго до наступления зимы полным ходом идет подготовка. Светлана Кабмулова, глава администрации Таганрога, уведомила подписчиков своего Telegram-канала о полной готовности города к оперативному устранению последствий обильных снегопадов и обледенения. Согласно её заявлению, в распоряжении коммунальных служб города находится 29 единиц специализированной техники, включая комбинированные машины для уборки дорог, компактные погрузчики и грейдеры.

Кабмулова подчеркнула, что вся техника полностью исправна и готова к работе. Более того, в наличии у городских служб имеется достаточный запас песко-соляной смеси – 1969 тонн, который предназначен для обработки дорог и тротуаров. В случае необходимости запасы реагентов будут немедленно восполнены.

С началом ухудшения погодных условий незамедлительно начнет свою работу оперативный штаб.

Глава приморского города отметила, что в случае сильных осадков имеющихся водительских кадров может не хватить. В связи с этим администрация города заключает соглашения с местными организациями, имеющими в штате водителей требуемой квалификации, которые будут привлечены к работе при возникновении необходимости.
Фото: DonDay
