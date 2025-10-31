В Аксайском районе грибники собрали полные пакеты сыроежек

Фото: Соцсети

Жители Ростовской области поделились в соцсетях фотографиями богатого грибного урожая 31 октября. Как оказалось, повезло грибникам из Аксайского района.Компания друзей отправилась на прогулку по полям после недавних дождей. Они надеялись на хороший улов, но не ожидали такого изобилия. На одной из полян они нашли много тополевки, обабков и сыроежек.Грибники быстро собрали большой урожай. Теперь им предстоит важная работа: перебрать грибы, очистить их, засолить и засушить.