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Оборудование и авто строительной компании из Ростова вновь выставили на торги за 15 млн

Оборудование и авто строительной компании из Ростова вновь выставили на торги за 15 млн

В Ростове-на-Дону повторно выставлены на продажу активы компании «Спецстройсистемы», включающие в себя оборудование и транспортные средства. Информация о предстоящем аукционе опубликована на официальном ресурсе, содержащем сведения о банкротстве.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка реализации имущества данной компании. В предыдущий раз на торги было выставлено более 80 единиц техники и пара автомобилей, однако продажа не состоялась из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.

В этот раз для аукциона предложено 89 различных единиц оборудования и техники, а также четыре автомобиля. Совокупная оценочная стоимость всех лотов составляет 15 миллионов рублей. Период приема заявок на участие в торгах – с 28 июля по 26 августа. Результаты аукциона будут объявлены через пять дней после завершения приема заявок.

ООО «Спецстройсистемы» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в октябре 2012 года и специализировалось на возведении жилых и нежилых зданий. В феврале 2024 года компания была признана несостоятельной из-за задолженности перед кредиторами.
Фото: Яндекс. Карты
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