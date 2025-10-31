Молодая жительница Новочеркасска погибла под колесами пассажирского поезда

Фото: DonDay

В Ростовской области зафиксирован печальный случай: под колесами пассажирского поезда погибла женщина 39 лет. Трагедия произошла на железнодорожном отрезке, соединяющем станции Каменоломни и Локомотивстрой.Сотрудниками правоохранительных органов была проведена идентификация погибшей, ею оказалась 39-летняя гражданка, проживавшая в Новочеркасске.По предварительным данным, причиной трагического происшествия стало нарушение правил безопасности в зоне железнодорожных путей. Информация об этом была предоставлена пресс-службой управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому ФО.Важно помнить, что скорость поезда может достигать 20 метров в секунду, а тормозной путь порой составляет до километра. Находясь вблизи железной дороги, необходимо быть предельно внимательным и смотреть по сторонам. Рекомендуется воздержаться от прослушивания музыки в наушниках и отвлечения на разговоры по телефону или переписку, чтобы своевременно распознать приближающуюся опасность.Напомним, что в конце сентября грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку. Трагедия случилась 29 сентября на станции Пролетарской под городом Сальском.Предварительно, 63-летняя женщина переходила ж/д пути в неположенном месте, в результате чего оказалась под поездом.