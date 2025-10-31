Фото: Дондей

Бывшего главу администрации Ростова Алексея Логвиненко лишили загранпаспорта. Об этом рассказала сторона защиты подозреваемого на заседании Ростовского областного суда 31 октября.Логвиненко был задержан 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году обвиняемый привлек кредит коммерческого банка вопреки законодательству. По итогам его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.В день ареста бывшему чиновнику назначили меру пресечения - два месяца нахождения в СИЗО. Ограничения продлятся до 23 декабря. Но Логвиненко был намерен обжаловать решение.На заседании суда 31 октября сторона защиты подозреваемого попыталась обжаловать принятое решение. Адвокат также сообщил, что подсудимого лишили загранпаспорта. До вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда у него будет ограничен выезд из страны. Однако выпустить Логвиненко под домашний арест не удалось.