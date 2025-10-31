Фото: соцсцети

В Ростове родители разыскивают своего 16-летнего сына. Иван Улусьян пропал 30 октября.С тех пор они не знают, где он находится, и не могут связаться с ним по телефону или через сообщения. К поискам присоединились полиция и волонтеры.Иван имеет рост около 180 см, среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. В последний раз его видели в одежде: серо-черная куртка, бежевая футболка, серо-черные джинсы и кроссовки.Если у вас есть информация о местонахождении Ивана, пожалуйста, сообщите об этом по номеру 112.