В Ростовской области в конце года ожидается двухдневная рабочая неделя

В Ростовской области последняя неделя декабря пройдет с двумя рабочими днями — 29 и 30 декабря. 31 декабря объявлен выходным из-за переноса праздничных дней. Таким образом, дончане будут трудиться только в эти два дня.

Новогодние каникулы в 2025–2026 годах станут самыми продолжительными за последние годы — они продлятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го включительно.

Отметим, что в ноябре ситуация иная: 1 ноября, суббота, станет рабочим днём в честь празднования Дня народного единства. Выходные продлятся с 2 по 4 ноября.
Фото: Rostov.ru.
