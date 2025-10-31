Интересы задержанного Алексея Логвиненко в суде представляла адвокат Елены Золотаревой

Фото: Дондей

На апелляционном заседании 31 октября стало известно, что новым адвокатом Алексея Логвиненко стала Галина Горская, ранее защищавшая Елену Золотареву. Об этом сообщили журналисты Donday.По информации издания, после избрания меры пресечения у Алексея Логвиненко появился новый адвокат. В ходе заседания по апелляции на эту меру стало известно имя его нового защитника. Им оказалась Галина Горская. Однако даже аргументы нового адвоката не смогли помочь Алексею Логвиненко избежать заключения в СИЗО. Ростовский областной суд подтвердил решение Ленинского суда без изменений.Когда журналисты спросили Галину Горскую, является ли она постоянным адвокатом Логвиненко, она отказалась комментировать этот вопрос.