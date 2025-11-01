Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На севере Ростовской области в трех районах отразили атаку БПЛА

На севере Ростовской области в трех районах отразили атаку БПЛА

В северной части Ростовской области была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов в трех районах. Об этом проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, в ночь на 1 ноября системы противовоздушной обороны успешно уничтожили и перехватили БПЛА, летевшие над Верхнедонским, Миллеровским и Чертковским районами, расположенными на севере Ростовской области. К счастью, обошлось без жертв среди населения.

В настоящее время ведется сбор данных о возможных разрушениях на земле.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.