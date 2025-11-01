На севере Ростовской области в трех районах отразили атаку БПЛА

Фото: DonDay

В северной части Ростовской области была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов в трех районах. Об этом проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.По словам губернатора, в ночь на 1 ноября системы противовоздушной обороны успешно уничтожили и перехватили БПЛА, летевшие над Верхнедонским, Миллеровским и Чертковским районами, расположенными на севере Ростовской области. К счастью, обошлось без жертв среди населения.В настоящее время ведется сбор данных о возможных разрушениях на земле.