В Ростове трое мошенников-строителей обманули дольщиков более чем на 105 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростове будут судить директора и двоих его помощников за обман 41 дольщика. Они обвиняются по статье «Мошенничество».По версии следствия, с 2023 года обвиняемые заключали договоры на строительство частных домов в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском и других районах области. Однако после подписания контрактов они перестали выполнять свои обязательства.В результате 41 дольщик понес убытки на сумму свыше 105 миллионов рублей.Как пояснили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону для дальнейшего рассмотрения.