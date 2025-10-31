В Ростовской области с молотка вновь не смогли продать таганрогский «Николаевский рынок»

Фото: Гис-Торги

В Ростовской области повторная попытка продажи таганрогского «Николаевского рынка» на аукционе оказалась безуспешной. Сведения о результатах торгов опубликованы на портале ГИС Торги.Комитет по управлению имуществом Таганрога ранее выставлял на продажу весь пакет акций (100%) ООО «Николаевский рынок» посредством аукциона. Стартовая стоимость лота была определена в размере 114 миллионов рублей.Рынок занимает территорию в 0,75 гектара, а в его штате работает 21 человек. Основной вид деятельности владельца – аренда и управление как собственными, так и арендованными объектами коммерческой недвижимости. Согласно представленной документации, учредительный капитал компании равен 37,9 миллиона рублей. Номинальная цена доли составляет 54,9 миллиона рублей.Стоит отметить, что торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок. Это уже третья попытка продать рынок, предыдущие аукционы постигла та же участь по причине недостатка интереса со стороны потенциальных покупателей.