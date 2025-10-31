Дмитрий Дибров ждет возвращения экс-супруги Полины Дибровой

Фото: соцсети

Известный телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что может принять бывшую жену Полину обратно. Об этом телеведущий из Ростова рассказал в шоу «Прудько среди своих».По словам Диброва, в его окружении были пары, которые смогли сойтись обратно после разрыва. Знаменитый ростовчанин предположил, что через год Полина может вернуться обратно в семью.- Все-таки зиждется надежда. Хотя она ни на чем не основана и ни к чему не ведет. Но всегда есть некоторая надежда, — поделился Дмитрий Дибров.Отметим, что недавно в сети ходили слухи о том, якобы Дмитрий Дибров хочет отобрать свою фамилию у экс-супруги. Многодетная мама заявила, что хейтеры просто пытаются поссорить ее с экс-супругом.