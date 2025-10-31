Новости
В Ростове общественники готовят советскую плитку к реставрации подземных переходов

В Ростове общественники готовят советскую плитку к реставрации подземных переходов. Отсортированные детали передадут будущему подрядчику.

Подземные переходы донской столицы считаются знаковыми местами Ростова, так как стены там украшены мозаичными панно. Четыре перехода находятся на центральных автомагистралях города: Большая Садовая/Ворошиловский, Большая Садовая/Кировский, Большая Садовая/Буденновский и Буденновский/Московская.

Эта городская достопримечательность появилась вместе со строительством самих переходов - во второй половине 20-го века. Каждое изображение представляет свой уникальный сюжет: природа Донского края, космос, героическое прошлое страны и жизнь людей в советское время.

К настоящему моменту плитка на стенах постепенно начала отваливаться. Несравненные пано стали нуждаться в реставрации. Для будущих работ градозащитники решили подготовить плитку того времени.

В руках у общественников оказались остатки, которые использовали при создании мозаичных переходов. Среди уникальных изделий успел заваляться мусор с браком. Поэтому волонтеры приступили к рассортировке деталей мозаики по цветам. Параллельно с этим общественники сбирают обычную плитку советского времени.

Градозащитники считают, что использование керамики того времени для реставрации будет более удачным решением.

- Удастся восполнить утраченные детали той же плиткой с теми же оттенками. Вдобавок использование готового материала может сократить затраты подрядчику. Работы с оригинальной плиткой уже можно будет считать настоящей реставрацией, - рассказал активист и участник градозащитной группы по сохранению мозаичных панно Михаил Гончаров.


Отсортированные плитки передадут подрядчику. Общественники верят, что он воспользуется сохранившимися артефактами для восстановления городской достопримечательности.

Напомним, что эпопея с реставрацией панно в переходах длится несколько лет. А началось все с того, что при работах могли повредить аутентичную мозаику. Общественники смогли добиться, чтобы ремонт проводили аккуратно, не затрагивая мозаику.
