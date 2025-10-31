- Удастся восполнить утраченные детали той же плиткой с теми же оттенками. Вдобавок использование готового материала может сократить затраты подрядчику. Работы с оригинальной плиткой уже можно будет считать настоящей реставрацией, - рассказал активист и участник градозащитной группы по сохранению мозаичных панно Михаил Гончаров.

Фото: Дондей

В Ростове общественники готовят советскую плитку к реставрации подземных переходов. Отсортированные детали передадут будущему подрядчику.Подземные переходы донской столицы считаются знаковыми местами Ростова, так как стены там украшены мозаичными панно. Четыре перехода находятся на центральных автомагистралях города: Большая Садовая/Ворошиловский, Большая Садовая/Кировский, Большая Садовая/Буденновский и Буденновский/Московская.Эта городская достопримечательность появилась вместе со строительством самих переходов - во второй половине 20-го века. Каждое изображение представляет свой уникальный сюжет: природа Донского края, космос, героическое прошлое страны и жизнь людей в советское время.К настоящему моменту плитка на стенах постепенно начала отваливаться. Несравненные пано стали нуждаться в реставрации. Для будущих работ градозащитники решили подготовить плитку того времени.В руках у общественников оказались остатки, которые использовали при создании мозаичных переходов. Среди уникальных изделий успел заваляться мусор с браком. Поэтому волонтеры приступили к рассортировке деталей мозаики по цветам. Параллельно с этим общественники сбирают обычную плитку советского времени.Градозащитники считают, что использование керамики того времени для реставрации будет более удачным решением.Отсортированные плитки передадут подрядчику. Общественники верят, что он воспользуется сохранившимися артефактами для восстановления городской достопримечательности.Напомним, что эпопея с реставрацией панно в переходах длится несколько лет. А началось все с того, что при работах могли повредить аутентичную мозаику. Общественники смогли добиться, чтобы ремонт проводили аккуратно, не затрагивая мозаику.