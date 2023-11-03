Суд пересмотрел дело заведующей детской поликлиникой ЦГБ Каменска

Фото: администрация Каменска-Шахтинского.

Ростовский областной суд пересмотрел уголовное дело в отношении заведующей детской поликлиникой ЦГБ Каменска-Шахтинского. Маргарите Сидоренко ужесточили наказание.Женщину признали виновной по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». По версии следствия, врач-педиатр подделывала справки о прохождении медобследования детьми. Она ставила печати эндокринолога, уролога, проставляла оттиски на бланках и передавала медсестрам, чтобы те внесли данные детей.Когда об этом узнали правоохранители, в отношении Маргариты Сидоренко возбудили уголовное дело. Сначала Каменский городской суд приговорил ее к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Однако в высшей инстанции это решение отменили и отправили на пересмотр.Как сообщил каменск-шахтинский городской прокурор Александр Коростылев, теперь женщине увеличили штраф до 120 тысяч рублей.