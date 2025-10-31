Фото: яндекс карты

В центре Ростова-на-Дону планируется снос еще одного многоквартирного дома. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.Здание по адресу: Малый переулок, 11, литера Б признано аварийным. В соответствии с документом его необходимо демонтировать. После оценки имущества владельцам будет предоставлена компенсация.Дом был возведен в начале XX века — в 1900 году. За более чем столетний период эксплуатации здание пришло в негодность, что и стало причиной признания его непригодным для проживания.