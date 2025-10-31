Фото: соцсети

При попытке завести аккаунт в Telegram или WhatsApp* жители Ростовской области стали обнаруживать, что им не приходит СМС с кодом подтверждения. По предварительной информации, мобильным операторам запретили их передавать пользователям, и часть сетевых операторов уже начала выполнять требования. Параллельно с этим продолжаются сбои в работе сервисов у уже зарегистрированных пользователей.Звонки через Telegram и WhatsApp* ограничили еще в летом. Официальные причины — частые случаи мошенничества и распространение экстремизма через сетевые каналы связи. Затем под нож пошла стабильная работа сервисов — скорость приема и передачи сообщений, фото и видео, звуковых файлов.Теперь проблемы затронут еще и регистрацию. СМС-коды требуются в двух случаях: при регистрации нового профиля или при смене номера.Однако для регистрации остаются альтернативные методы. У WhatsApp* — звонок-сброс, у Telegram, кроме звонка, — почта и аккаунт в браузере.Иными словами, пока не нашли способ блокировать звонки с номеров мессенджера для кодов-сбросов, создать профиль будет возможно. При этом остается вероятность, что вместо попыток совсем ограничить регистрацию, ростовчане увидят просто замедление сервисов до критической степени.