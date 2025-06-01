С молотка пытаются продать автомобили и прицеп ростовской строительной компании

Фото: Соцсети

Транспортные средства и прицеп, принадлежащие обанкротившейся ростовской строительной фирме, выставлены на продажу посредством аукциона. Соответствующее объявление о торгах опубликовано на официальном ресурсе, аккумулирующем сведения о банкротствах.В качестве лотов предложены: грузовой фургон марки ГАЗ А32R32 2018 года выпуска, легковой автомобиль LADA 213100 LADA 4X4 2019 года производства и прицеп модели ССТ 7132-2К, также выпущенный в 2019 году. Совокупная оценочная стоимость этих активов составляет 3,2 миллиона рублей.Заявки на участие в торгах принимаются с 2 июня по 9 июля включительно. Результаты аукциона будут объявлены через двое суток после завершения периода приема заявок.Следует отметить, что компания ООО «Промышленные технологии», зарегистрированная в Ростове в мае 2018 года, специализировалась на возведении жилых и коммерческих объектов. В июле 2022 года организация была признана несостоятельной (банкротом).