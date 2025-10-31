Новости
Два автомобиля поликлиники № 5 Ростова-на-Дону не смогли продать на торгах

В Ростове-на-Дону повторный аукцион по продаже двух служебных машин, числящихся за городской поликлиникой № 5, завершился безрезультатно. Информация о результатах торгов доступна на официальном сайте муниципалитетов.

На аукционе предполагалось продать два автомобиля "Лада 212140", выпущенных в 2014 году. Однако, намеченные на 30 октября торги были отменены в связи с отсутствием заявок от желающих приобрести транспортные средства. Интереса к покупке данных машин никто не проявил.

Следует упомянуть, что ранее подобная история произошла с девятью автомобилями из гаража правительства, которые также не удалось продать через аукцион.
