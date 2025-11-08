В Ростове состоялась встреча главы Октябрьского района с жителями дома на улице Ивановского

- Главной целью нашего диалога стало информирование собственников о результатах завершенного инструментального обследования их дома и разъяснение дальнейших процедур, предусмотренных законодательством, - подчеркнул глава Октябрьского района.

- Хочу заверить, что буду держать на контроле каждый этап этой сложной работы. Безопасность людей остается нашим абсолютными приоритетом. Благодарю всех жителей за понимание и готовность к конструктивному диалогу в этой непростой ситуации, - заключил глава района.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Донской столице прошла встреча главы Октябрьского района Бебури Месхи с жителями дома на улице Ивановского, 34. На ней присутствовали прокурор района Александр Коростылев и эксперты, которые производили экспертизу дома.Напомним, что 1 октября жители пятиэтажки заметили у здания сквозную трещину. Экстренные службы совершили выезд на место. Специалисты заключили, что оставаться в третьем подъезде не безопасно. Люди были эвакуированы. Собственникам был предоставлен маневренный фонд.Глава Октябрьского района Бебури Месхи тогда сообщил, что в течение месяца специалисты проведут экспертизу. По ее заключению станет понятно является ли дом аварийным или нет. Встреча с жителями состоялась 7 ноября.МКУ «УЖКХ Октябрьского района города Ростова-на-Дону» направило в межведомственную комиссию документы для анализа вопроса о признании дома аварийным по рекомендации экспертной организации, которая проводила экспертизу по техническому статусу дома.Руководитель инструментального обследования Туренко Роман рассказал, что согласно результатам экспертизы состояние третьего подъезда признано аварийным. У второго подъезда не допустимое состояние, а также у первого подъезда ограничена работоспособность.В процессе разговора Бебури Месхи изложил очередность предстоящих совместных действий. После рассмотрения документов и принятия решения межведомственной комиссией людей проинформируют дополнительно.На встрече обсуждались и часто задаваемые вопросы, которые касаются перерасчета оплаты коммунальных услуг. Соответствующие письма были направлены в ресурсоснабжающие организации, данный вопрос находится на контроле администрации и районной прокуратуры.