В Волгодонске мужчина разбился насмерть, выпав с 12-этажки

В Волгодонске мужчина разбился насмерть, выпав с 12-этажки
В Волгодонске мужчина разбился насмерть, выпав с 12-этажки. Происшествие случилось 8 ноября на проспекте Курчатова.

Около 9:00 горожане заметили у многоэтажки № 26 столпотворение. На месте также находилась скорая и полиция. Выяснилось, что неизвестный мужчина упал с дома и разбился. Его увезли в медучреждение. Однако в реанимации пострадавший скончался от полученных травм.

Как уточнили в донской полиции, в настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Дондей
