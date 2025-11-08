Фото: Дондей

В Волгодонске мужчина разбился насмерть, выпав с 12-этажки. Происшествие случилось 8 ноября на проспекте Курчатова.Около 9:00 горожане заметили у многоэтажки № 26 столпотворение. На месте также находилась скорая и полиция. Выяснилось, что неизвестный мужчина упал с дома и разбился. Его увезли в медучреждение. Однако в реанимации пострадавший скончался от полученных травм.Как уточнили в донской полиции, в настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.