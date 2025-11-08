- Реализовала слив жидкости под общим наркозом, объем ее впечатляет. Через 14 дней после манипуляций стало ясно, что она весьма быстро набирается снова. На тот момент был еще смысл побороться за сохранение лапы были выданы рекомендации на дом, - сообщила врач-герпетолог.

- На данный момент животное в порядке, швы сняты. Дальнейшая судьба не известна, - заключила Анастасия Савченко.

Фото: Анастасия Савченко

Ветврач из Ростова спасла черепаху, у которой была пережата волосами лапа. Об этом врач-герпетолог Анастасия Савченко рассказала у себя в социальных сетях 8 ноября.К девушке на прием попала Красноухая черепаха у которой была опухшая лапа. Проблема возникла из-за напольного содержания питомца. Когда-то давно он ползал по полу и на его лапу намотались волосы. Проблему не смогли вовремя заметить и не смыли после прогулки. По итогу конечность черепахи начала отекать.Хозяин питомца выполнял все необходимые рекомендации врача. Однако черепаха все также много времени проводило на полу. Вскоре пациент попал к Анастасии вновь с той же проблемой. На месте перетяжки снова собрались волосы, а в незажившую рану попала инфекция.В этот раз спасти лапку не удалось. Чтобы сохранить жизни животного было решено прибегнуть к ампутации.