Ветврач из Ростова спасла черепаху, у которой была пережата волосами лапа
Ветврач из Ростова спасла черепаху, у которой была пережата волосами лапа. Об этом врач-герпетолог Анастасия Савченко рассказала у себя в социальных сетях 8 ноября.
К девушке на прием попала Красноухая черепаха у которой была опухшая лапа. Проблема возникла из-за напольного содержания питомца. Когда-то давно он ползал по полу и на его лапу намотались волосы. Проблему не смогли вовремя заметить и не смыли после прогулки. По итогу конечность черепахи начала отекать.
Хозяин питомца выполнял все необходимые рекомендации врача. Однако черепаха все также много времени проводило на полу. Вскоре пациент попал к Анастасии вновь с той же проблемой. На месте перетяжки снова собрались волосы, а в незажившую рану попала инфекция.
В этот раз спасти лапку не удалось. Чтобы сохранить жизни животного было решено прибегнуть к ампутации.