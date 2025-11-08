Фото: Дондей

На новой рабочей неделе десятки Ростовчан останутся без света. Об этом сообщили в Донэнерго.В понедельник, 10 ноября, с 9:00 до 12:00 без электроэнергии останутся жители пер. Араратский 15-17; ул. Белостокская 31А, 33Б; ул. Еременко 24-36, 25/36, 31, 36А; ул. Объединения 26-44, 27-43.Вдобавок в этот же день с 13:00 до 16:00 лампочки погаснут на пер. Араратский 9-11, 2А, 2Б; ул. Белостокская 2-24, 3-29, 30 31А, 33Б; ул. Еременко 5/48, 31А, 36А; ул. Содружества 100.Также с 9:00 до 13:00 свет будет отсутствовать на ул. Портовая 398.Еще в понедельник с 9:00 до 16:00 пройдут отключения по следующим адресам: ул. Б.Садовая 130/33; ул. Петровская 47, 52-78; просп. Кировский 26-36, 23, 23А, 23Б; ул. Социалистическая 155, 162; ул. Журавлева 29-31; просп. Богатяновский Спуск 27-33; ул. Катаева 123-149, 100-122; ул. Черепахина 72-94; 2-ой переулок 13-19, 12-16.С 9:00 до 17:00 коммуникацию отключат в домах на ул. Вятская 65, 65/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 116; пер. Кристальный 5; СТ «Дружба» МВД.10 и 11 ноября с 9:00 до 17:00 отсутствие света будет наблюдаться в домах на ул. 18-я линия 30-72, 25-65; ул. 20-я линия 20-48, 13/23, 29/25, 33 ; ул. Налбандяна 29-33, 24-30.Во вторник, 11 ноября, с 10:00 до 12:00 света не будет у жителей ул. Серафимовича 72, 74; ул. Темерницкая 69-83, 60-68; ул. Московская 64-82, 69-77; пер. Газетный 31, 35.Во вторник также света не будет с 12:00 до 14:00 обесточат дома на ул. Серафимовича 72; ул. Темерницкая 69-83, 60-68; ул. Московская 70-82, 71-77.Лампочки погаснут и в домах по следующим адресам: ул. Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3; с/т «Радуга», с/т «Ветеран»; просп. 40- летия Победы 246-308; ул. Красных Партизан 86-94, 81-87; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 5-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61, ул.2-й Пятилетки 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/2, 7/1, 7/2, 9/2, 11/1, 11/2; ул. Шеболдаева 48, 50, 52, 54. Период отключения - с 9:00 до 17:00.12 ноября, необходимого ресурса не будет с 9:00 до 17:00 у жителей ул. Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3; с/т «Радуга», с/т «Ветеран», ул. Киргизская 6, 10, 12А, 12Б, 12Д, 14, 14А, 14В, 16, 18/92; ул. Белорусская 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/96; пер. Беломорский 14А, 15/1, 16Б, 92/1, 92/2, 94, ул. Козлова 62/148, 65/В, 65/Е, 65/Д; пер. Халтуринский 208/137, 204, 206, 206/Е, 206В/106; ул. Дранко 108, 129/2.Лампочки погаснут и в домах на 20 улица 1-43, 2-62; пер. Верхоянский 1-13, 40-46; ул. Скрыпника 65-101, 70-104; 18 улица 5, 2; 21 улица 1-5, 2-28; пер. Тобольский 1-27, 2-32; ул. Дранко 15-75, 20-60; пер. Полесский 85; ул. 12 февраля 85-141; пер. Рязанский 47-81, 46-78; пер. Пятигорский 16-18. Необходимого ресурса не будет с 9:00 до 13:00.А с 9:00 до 16:00 без электричества останется просп. Коммунистический 46/2; просп. Стачки 235/1, 233, 231/2, 231/1, 235/3, 23.13 ноября с 10:00 до 12:00 свет вырубят на ул. Каширская 4/2, 6, 6А, 8, 8/2 8/5, 8А; ул. Извилистая 15, 17А; пер. Черепичный 10.Также с 13:00 до 15:00 электричества не будет у жителей ул. Каширская 4/2, 4/3, 6, 6А, 8, 8/2, 8/3.В этот же день без необходимого ресурса останутся горожане, проживающие по следующим адресам: ул. 1-ая Киргизская 37-55, 46-72; ул. 2-ая Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61,36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-74; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 61-65. Жители этих домов будут без электричества с 9:00 до 17:00; ул.2-й Пятилетки 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/2, 7/1, 7/2, 9/2, 11/1, 11/2; ул. Шеболдаева 48, 50, 52, 54; ул. Обсерваторная 82-96, 104/1, 104/2.104/3, 104/4; ул. Лапласа; ул. Бесселя; ул. Кюри; ул. Кеплера; ул. Коперника; бульвар Галилео Галилея; ул. Ориона; бульвар. Межзвёздный; ул. Астероидная; ул. Вселенной; ул. Осевая; ул. Экскаваторная; бул. Млечного пути; пер. Андромеды; пер. Гелиоса; ул. Созвездия Андромеды; ул. Фобоса; ул. Невесомости; ул. Созвездия; пер. Зенитный; пер. 1-й Спутниковый; ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; ул. 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31. Электричества не будет с 9:00 до 17:00.Также с 9:00 до 16:00 свет отключат в доме на просп. Стачки 227.14 октября, с 10:00 до 12:00 необходимого ресурса лишаться следующие адреса: ул. 2-я Краснодарская 92/1, 92/3, 92/4, 92/5, 94, 96А, 96Б.В этот день с 9:00 до 17:00 электроэнергия будет отсутствовать и у жителей просп. 40- летия Победы 246-308; ул. Красных Партизан 86-94, 81-87; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 5-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61.Также с 9:00 до 16:00 пройдут отключения в домах на ул. Туполева 3, 5, 7, 9/2, 11, 29; с/т «Восток»; просп. Стачки 231/3, 229, 231/1, 231, 231/4.Неудобства будут связаны с техническим обслуживанием оборудования.