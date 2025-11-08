Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На новой рабочей неделе десятки Ростовчан останутся без света

На новой рабочей неделе десятки Ростовчан останутся без света
На новой рабочей неделе десятки Ростовчан останутся без света. Об этом сообщили в Донэнерго.

В понедельник, 10 ноября, с 9:00 до 12:00 без электроэнергии останутся жители пер. Араратский 15-17; ул. Белостокская 31А, 33Б; ул. Еременко 24-36, 25/36, 31, 36А; ул. Объединения 26-44, 27-43.

Вдобавок в этот же день с 13:00 до 16:00 лампочки погаснут на пер. Араратский 9-11, 2А, 2Б; ул. Белостокская 2-24, 3-29, 30 31А, 33Б; ул. Еременко 5/48, 31А, 36А; ул. Содружества 100.

Также с 9:00 до 13:00 свет будет отсутствовать на ул. Портовая 398.

Еще в понедельник с 9:00 до 16:00 пройдут отключения по следующим адресам: ул. Б.Садовая 130/33; ул. Петровская 47, 52-78; просп. Кировский 26-36, 23, 23А, 23Б; ул. Социалистическая 155, 162; ул. Журавлева 29-31; просп. Богатяновский Спуск 27-33; ул. Катаева 123-149, 100-122; ул. Черепахина 72-94; 2-ой переулок 13-19, 12-16.

С 9:00 до 17:00 коммуникацию отключат в домах на ул. Вятская 65, 65/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 116; пер. Кристальный 5; СТ «Дружба» МВД.

10 и 11 ноября с 9:00 до 17:00 отсутствие света будет наблюдаться в домах на ул. 18-я линия 30-72, 25-65; ул. 20-я линия 20-48, 13/23, 29/25, 33 ; ул. Налбандяна 29-33, 24-30.

Во вторник, 11 ноября, с 10:00 до 12:00 света не будет у жителей ул. Серафимовича 72, 74; ул. Темерницкая 69-83, 60-68; ул. Московская 64-82, 69-77; пер. Газетный 31, 35.

Во вторник также света не будет с 12:00 до 14:00 обесточат дома на ул. Серафимовича 72; ул. Темерницкая 69-83, 60-68; ул. Московская 70-82, 71-77.

Лампочки погаснут и в домах по следующим адресам: ул. Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3; с/т «Радуга», с/т «Ветеран»; просп. 40- летия Победы 246-308; ул. Красных Партизан 86-94, 81-87; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 5-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61, ул.2-й Пятилетки 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/2, 7/1, 7/2, 9/2, 11/1, 11/2; ул. Шеболдаева 48, 50, 52, 54. Период отключения - с 9:00 до 17:00.

12 ноября, необходимого ресурса не будет с 9:00 до 17:00 у жителей ул. Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3; с/т «Радуга», с/т «Ветеран», ул. Киргизская 6, 10, 12А, 12Б, 12Д, 14, 14А, 14В, 16, 18/92; ул. Белорусская 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/96; пер. Беломорский 14А, 15/1, 16Б, 92/1, 92/2, 94, ул. Козлова 62/148, 65/В, 65/Е, 65/Д; пер. Халтуринский 208/137, 204, 206, 206/Е, 206В/106; ул. Дранко 108, 129/2.

Лампочки погаснут и в домах на 20 улица 1-43, 2-62; пер. Верхоянский 1-13, 40-46; ул. Скрыпника 65-101, 70-104; 18 улица 5, 2; 21 улица 1-5, 2-28; пер. Тобольский 1-27, 2-32; ул. Дранко 15-75, 20-60; пер. Полесский 85; ул. 12 февраля 85-141; пер. Рязанский 47-81, 46-78; пер. Пятигорский 16-18. Необходимого ресурса не будет с 9:00 до 13:00.

А с 9:00 до 16:00 без электричества останется просп. Коммунистический 46/2; просп. Стачки 235/1, 233, 231/2, 231/1, 235/3, 23.

13 ноября с 10:00 до 12:00 свет вырубят на ул. Каширская 4/2, 6, 6А, 8, 8/2 8/5, 8А; ул. Извилистая 15, 17А; пер. Черепичный 10.

Также с 13:00 до 15:00 электричества не будет у жителей ул. Каширская 4/2, 4/3, 6, 6А, 8, 8/2, 8/3.

В этот же день без необходимого ресурса останутся горожане, проживающие по следующим адресам: ул. 1-ая Киргизская 37-55, 46-72; ул. 2-ая Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61,36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-74; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 61-65. Жители этих домов будут без электричества с 9:00 до 17:00; ул.2-й Пятилетки 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/2, 7/1, 7/2, 9/2, 11/1, 11/2; ул. Шеболдаева 48, 50, 52, 54; ул. Обсерваторная 82-96, 104/1, 104/2.104/3, 104/4; ул. Лапласа; ул. Бесселя; ул. Кюри; ул. Кеплера; ул. Коперника; бульвар Галилео Галилея; ул. Ориона; бульвар. Межзвёздный; ул. Астероидная; ул. Вселенной; ул. Осевая; ул. Экскаваторная; бул. Млечного пути; пер. Андромеды; пер. Гелиоса; ул. Созвездия Андромеды; ул. Фобоса; ул. Невесомости; ул. Созвездия; пер. Зенитный; пер. 1-й Спутниковый; ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; ул. 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31. Электричества не будет с 9:00 до 17:00.

Также с 9:00 до 16:00 свет отключат в доме на просп. Стачки 227.

14 октября, с 10:00 до 12:00 необходимого ресурса лишаться следующие адреса: ул. 2-я Краснодарская 92/1, 92/3, 92/4, 92/5, 94, 96А, 96Б.

В этот день с 9:00 до 17:00 электроэнергия будет отсутствовать и у жителей просп. 40- летия Победы 246-308; ул. Красных Партизан 86-94, 81-87; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 5-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61.

Также с 9:00 до 16:00 пройдут отключения в домах на ул. Туполева 3, 5, 7, 9/2, 11, 29; с/т «Восток»; просп. Стачки 231/3, 229, 231/1, 231, 231/4.

Неудобства будут связаны с техническим обслуживанием оборудования.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.