Власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию в доме на улице Ивановского

Власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию с трещиной в доме на улице Ивановского. Глава Октябрьского района Бебури Месхи и его заместитель по вопросам ЖКХ Станислав Марченко дали официальный комментарий изданию Donday.

Жильцы продолжают собирать вещи. Дом не признан аварийным, однако трещины в нём заметили ещё три года назад.

Если эксперты всё же признают дом аварийным, жильцов расселят, а их комнаты выкупят. Это может коснуться и жильцов соседних подъездов, состояние которых считается удовлетворительным.

Тринадцать человек согласились ночевать в манёвренном фонде на улице Оганова, 20. Остальные уехали к родственникам и друзьям.

Жители третьего подъезда дома № 34 обнаружили сквозную трещину и забили тревогу, опасаясь аварийной ситуации.
фото: дондей
