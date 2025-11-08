Фото: Дондей

На новой рабочей неделе в Ростовской области временно прекратят телерадиовещание. График опубликовали на сайте РТРС.В понедельник, 10 ноября, помехи будут наблюдаться в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района. Специалисты планируют провести технические работы с 11:00 до 17:00.С этого же дня проблемы с сигналом ожидаются и в Белой Калитве Белокалитвинского района. Профилактика пройдет в течение пяти дней, с 10 до 14 ноября, с 8:00 до 17:00.11 ноября, аналогичные работы намечены в поселке Веселый Веселовского района. Там сигнал будет недоступен с 10:00 до 16:00.А на следующий день неполадки ожидаются в поселке Тарасовский Тарасовского района. Работы пройдут с 11:00 до 17:00.В четверг отключения ожидаются в слободе Родионово-Несветайская Родионово-Несветайского района. Помехи продлятся с 10:00 до 16:00.А 14 ноября перебои ожидаются в городе Миллерово Миллеровского района. Отключения затронут период с 11:00 до 17:00.