Фото: ДПО «Юг» Ростовская область

Разыскиваемый в Ростовской области 64-летний мужчина был обнаружен мертвым. Олега Кузнецова искали около двух месяцев.Олег Николаевич вышел из дома 9 сентября. Когда он перестал выходить на связь, близкие забеспокоились. Они обратились в полицию, а затем - к волонтерам.Пропавшего искали в Сочи Краснодарского края и Батайске Ростовской области.К несчастью, 8 ноября стало известно, что Олег Кузнецов был найден мертвым. Подробности случившегося не сообщаются.