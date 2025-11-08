Новости
Разыскиваемый в Ростовской области 64-летний мужчина был обнаружен мертвым

Разыскиваемый в Ростовской области 64-летний мужчина был обнаружен мертвым. Олега Кузнецова искали около двух месяцев.

Олег Николаевич вышел из дома 9 сентября. Когда он перестал выходить на связь, близкие забеспокоились. Они обратились в полицию, а затем - к волонтерам.

Пропавшего искали в Сочи Краснодарского края и Батайске Ростовской области. 

К несчастью, 8 ноября стало известно, что Олег Кузнецов был найден мертвым. Подробности случившегося не сообщаются.
Фото: ДПО «Юг» Ростовская область
