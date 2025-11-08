Фото: ФК «Ростов»

Футболист «Ростова» Сулейманов не попал в основу в матче с «Сочи» из-за травмы. Донская команда опубликовала стартовый состав на игру у себя в социальных сетях.Происшествие с Сулеймановым произошло на матче РПЛ с «Динамо МХ» 25 октября. На 56-й минуте нападающий ушел с поля ввиду травмы.Выяснилось, что футболист повредил плечо. Главный тренер Джонатан Альба отметил, что травма у спортсмена несерьезная. Но Тимуру необходимо было время, чтобы восстановиться. Перед игрой с «Акроном» (1 ноября) футболист занимался индивидуально, в тренажерном зале. Но на матч он так и не вышел.Следующая встреча у «Ростова» проходит с «Сочи» 8 ноября. Команда опубликовала у себя в соцсетях стартовый состав. Сулейманов не попал к основным игрокам. Его записали на скамейку запасных. Возможно, это сделали, потому что мужчина еще не до конца восстановился после травмы.