7 ноября в Ростовской области спасли двух человек
7 ноября в Ростовской области спасли двух человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, спасателей привлекали к тушению шести техногенных пожаров. В происшествиях спасли двух человек.

Например, в Ростове в микрорайоне Суворовском дотла сгорел вагончик-бытовка. К моменту приезда пожарных пламя охватило 10 квадратных метров строения. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Вдобавок спасатели участвовали в ликвидации последствий четырех дорожных аварий.

Всего на вызовах были задействованы 56 специалистов на 14 единицах спецтехники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
