Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

7 ноября в Ростовской области спасли двух человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.Так, спасателей привлекали к тушению шести техногенных пожаров. В происшествиях спасли двух человек.Например, в Ростове в микрорайоне Суворовском дотла сгорел вагончик-бытовка. К моменту приезда пожарных пламя охватило 10 квадратных метров строения. К счастью, в происшествии никто не пострадал.Вдобавок спасатели участвовали в ликвидации последствий четырех дорожных аварий.Всего на вызовах были задействованы 56 специалистов на 14 единицах спецтехники.