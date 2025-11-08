- Не хочется называть этот состав экспериментальным. Все, кто получили вызов, безусловно, его заслужили. Игроки являются лидерами в своих командах. Сбор предстоит без выездов. У нас будет возможность посмотреть девчонок в тренировочном процессе. Они обратили на себя внимание игрой в матчах чемпионата России, кандидаты на их позициях нам интересны, - прокомментировала предстоящие сборы главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева.

Фото: ГК «Ростов-Дона»

В состав сборной России попали пять гандболисток «Ростов-Дона». Об этом проинформировали 8 ноября в Федерации гандбола России.Сборы состоятся с 17 по 24 ноября в Новогорске. От команды из Ростова на эти тренировки отправится Анастасия Рябцева, Анастасия Казьменко, Екатерина Зеленкова, Юлия Бабенко и Дарья Стаценко.