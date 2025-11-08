Новости
В Ростове у жителей Левенцовки потекла рыжая вода из кранов

В Ростове у жителей Левенцовки потекла рыжая вода из кранов. Они поделились кадрами в соцсетях 8 ноября.

Ночью последнего рабочего дня горожане захотели принять душ. Но вместо обычной воды из кранов потекла жидкость рыжего цвета со зловонным запахом. Людей шокировали цвет и «аромат», который источала вода. Также на дне ванны стал образовываться осадок.

- Ржавая вода пошла в доме на улице Жданова, 19. Никаких объявлений об этом не было, - добавили горожане.


Из-за возникшей проблемы стало невозможно ни помыть продукты, ни умыться, ни даже ополоснуть руки.

По всей вероятности, причиной ржавой воды стала изношенная водопроводная система.
Фото: Соцсети
