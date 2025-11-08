- Ржавая вода пошла в доме на улице Жданова, 19. Никаких объявлений об этом не было, - добавили горожане.

Фото: Соцсети

В Ростове у жителей Левенцовки потекла рыжая вода из кранов. Они поделились кадрами в соцсетях 8 ноября.Ночью последнего рабочего дня горожане захотели принять душ. Но вместо обычной воды из кранов потекла жидкость рыжего цвета со зловонным запахом. Людей шокировали цвет и «аромат», который источала вода. Также на дне ванны стал образовываться осадок.Из-за возникшей проблемы стало невозможно ни помыть продукты, ни умыться, ни даже ополоснуть руки.По всей вероятности, причиной ржавой воды стала изношенная водопроводная система.