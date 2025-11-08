Новости
Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Ростовской области

Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Ростовской области. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погодные условия несут потенциальную опасность. По прогнозам синоптиков, местами в регионе ожидается туман утром 8 ноября и ночью 9 ноября.

Водителям рекомендуется снизить скорость и держать безопасную дистанцию. В таких условиях важно включить ближний свет фар или противотуманки. Помимо этого, необходимо избегать резких маневров и обгонов.
Фото: Дондей
