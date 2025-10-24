Фото: Бебури Месхи

В Ростове-на-Дону от уплаты коммунальных услуг освободили жильцов 3-го подъезда на Ивановского. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи.Напомним, что 1 октября жители обнаружили сквозную трещину в здании. Были вызваны экстренные службы. После осмотра специалистами пятиэтажки людей из 3-го подъезда эвакуировали. Состояние двух других подъездов признали удовлетворительным.Жильцов переселили в маневренный фонд. Пока эксперты решают, признавать ли дом аварийным или он пригоден для ремонта. По данным Бебури Месхи, этот процесс планируется завершить до 7 ноября.А пока людей интересует плата за коммунальные услуги за октябрь. Местные власти сообщили, что в указанный период платить по счетам не нужно.Платежи за коммунальные услуги для жителей первых двух подъездов начисляются в обычном порядке, за исключением платы за газ. Расчёты будут производиться исключительно на основе данных с ваших индивидуальных счётчиков, поскольку газ временно отключали в целях безопасности.Если дом признают аварийным, жители двух других подъездов будут расселены. Будет проведена оценка имущества, произведены выплаты, а затем дом снесут.