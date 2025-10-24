Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

От уплаты коммунальных услуг освободили жильцов 3-го подъезда на Ивановского

От уплаты коммунальных услуг освободили жильцов 3-го подъезда на Ивановского
В Ростове-на-Дону от уплаты коммунальных услуг освободили жильцов 3-го подъезда на Ивановского. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи.

Напомним, что 1 октября жители обнаружили сквозную трещину в здании. Были вызваны экстренные службы. После осмотра специалистами пятиэтажки людей из 3-го подъезда эвакуировали. Состояние двух других подъездов признали удовлетворительным.

Жильцов переселили в маневренный фонд. Пока эксперты решают, признавать ли дом аварийным или он пригоден для ремонта. По данным Бебури Месхи, этот процесс планируется завершить до 7 ноября.

А пока людей интересует плата за коммунальные услуги за октябрь. Местные власти сообщили, что в указанный период платить по счетам не нужно.

Платежи за коммунальные услуги для жителей первых двух подъездов начисляются в обычном порядке, за исключением платы за газ. Расчёты будут производиться исключительно на основе данных с ваших индивидуальных счётчиков, поскольку газ временно отключали в целях безопасности.

Если дом признают аварийным, жители двух других подъездов будут расселены. Будет проведена оценка имущества, произведены выплаты, а затем дом снесут.
Фото: Бебури Месхи
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.