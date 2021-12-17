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Главой администрации Октябрьского района Ростова стал сын ректора ДГТУ

Главой администрации Октябрьского района Ростова стал сын ректора ДГТУ

Сына ректора ДГТУ Бебури Месхи назначили на должность главы администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону. Его кандидатуру утвердили 21 декабря на заседании гордумы VII созыва.

Ранее 25-летний специалист был врио главы администрации Октябрьского района. Месхи пришел на эту должность после Константина Тихонова. Последний некоторое время замещал прежнего руководителя - Юрия Золотарева, ушедшего на пенсию.

Отметим, что у сына Бесариона Месхи два высших образования, одно из которых - «Юриспруденция». В 2020 году доход Бебури Месхи составил девять миллионов рублей. В декларации числится жилой дом площадью 613 квадратных метров, земельный участок, а также иномарка «Ауди А6».
Фото: sociumin.com
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