Главой администрации Октябрьского района Ростова стал сын ректора ДГТУ

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Сына ректора ДГТУ Бебури Месхи назначили на должность главы администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону. Его кандидатуру утвердили 21 декабря на заседании гордумы VII созыва.Ранее 25-летний специалист был врио главы администрации Октябрьского района. Месхи пришел на эту должность после Константина Тихонова. Последний некоторое время замещал прежнего руководителя - Юрия Золотарева, ушедшего на пенсию.Отметим, что у сына Бесариона Месхи два высших образования, одно из которых - «Юриспруденция». В 2020 году доход Бебури Месхи составил девять миллионов рублей. В декларации числится жилой дом площадью 613 квадратных метров, земельный участок, а также иномарка «Ауди А6».