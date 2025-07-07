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В Ростове полгода нет новых разрешений на строительство многоэтажек

В Ростове полгода нет новых разрешений на строительство многоэтажек
В Ростове уже полгода не выдают разрешения на строительство многоквартирных домов, сообщает сайт городской администрации.

В июне ввели в эксплуатацию семь таких домов. Два из них - на улице Бориса Слюсаря, по два - на проспекте 40-летия Победы и улице Берберовской, еще один - на улице Малиновского.

Напомним, запрет на строительство новых многоэтажек действует с 1 декабря 2024 года. Компании, которые уже строили в регионе, смогут продолжать до 2035 года.
Фото: Ростов.ру
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