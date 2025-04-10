В Ростове четвертый месяц не выдают разрешения на возведение многоэтажек

Фото: Ростов.Ру

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова четвертый месяц подряд не выдал разрешение на возведение многоквартирных домов. Строительные компании не получали соответствующий документ с декабря 2024 года.В марте власти города разрешили ввести в эксплуатацию одно здание для заселения людей. Оно находится на улице Севастопольской, неподалеку от сквера Оганова.Напомним, что с 1 декабря прошлого года в Ростове приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Запрет ввели после многочисленных жалоб жителей на отсутствие школ, детских садов, поликлиник рядом с новостройками.