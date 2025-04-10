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В Ростове четвертый месяц не выдают разрешения на возведение многоэтажек

В Ростове четвертый месяц не выдают разрешения на возведение многоэтажек
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова четвертый месяц подряд не выдал разрешение на возведение многоквартирных домов. Строительные компании не получали соответствующий документ с декабря 2024 года.

В марте власти города разрешили ввести в эксплуатацию одно здание для заселения людей. Оно находится на улице Севастопольской, неподалеку от сквера Оганова.

Напомним, что с 1 декабря прошлого года в Ростове приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Запрет ввели после многочисленных жалоб жителей на отсутствие школ, детских садов, поликлиник рядом с новостройками.
Фото: Ростов.Ру
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