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Подземные переходы Ростова стали укрытиями

Подземные переходы Ростова стали укрытиями
В связи с участившимися атаками беспилотников на Ростовскую область, в городах региона были определены места, где можно укрыться. В Ростове, помимо бомбоубежищ, расположенных в подвалах, есть подземные переходы, которые также могут служить укрытиями.

Публикуем список адресов подземных переходов, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий документ был опубликован на сайте администрации Ростова.

В донской столице насчитывается 20 подземных переходов, где можно найти убежище. Они способны разместить 10,7 тысячи человек.

В Ворошиловском районе города расположены три подземных перехода: проспект Михаила Нагибина, 32/2 — ТРК «Горизонт»; проспект Михаила Нагибина — проспект Ленина (гостиница «Турист»); проспект Михаила Нагибина — проспект Ленина (РАУ).

В Кировском районе находятся семь подземных переходов: улица Большая Садовая — переулок Нахичеванский; улица Большая Садовая — проспект Кировский; улица Большая Садовая — переулок Университетский; улица Большая Садовая — проспект Театральный; улица Большая Садовая — проспект Ворошиловский; проспект Ворошиловский — улица Донская; проспект Ворошиловский — улица Седова.

В Ленинском районе расположены два подземных перехода: улица Большая Садовая — проспект Буденновский, 12; проспект Буденновский — улица Московская. В Октябрьском районе также есть два подземных перехода: улица Нансена — улица Павленко; улица Стадионная — площадь Народного Ополчения.

В Первомайском районе есть три подземных перехода: улица Первомайская — улица Менжинского (проходная РСМ); улица Менжинского (заводоуправление РСМ); проспект Шолохова, 293 (аэропорт).

В Пролетарском районе также есть три перехода: проспект Карла Маркса — улица 20-я Линия; улица Советская — площадь Театральная; проспект Театральный — улица Текучева (площадь Химиков).

В Ростове появилась интерактивная карта убежищ. На «Яндекс. Картах» обозначены все укрытия города. Они находятся преимущественно в подвалах многоквартирных домов, торговых и бизнес-центров, поликлиник, образовательных учреждений, гостиниц, а также на крупных предприятиях донской столицы. Посмотреть интерактивную карту можно здесь.
Фото:Ростов ру
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