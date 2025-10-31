Адвокаты бывшего судьи Виктора Момотова подали апелляцию на постановление о конфискации активов

Фото: globallookpress.com

Защита экс-судьи Виктора Момотова подала жалобу на судебное решение о конфискации имущества. О подаче апелляции сообщается на веб-сайте судебного органа.Как стало известно из сведений, опубликованных 29 октября на интернет-ресурсе суда, адвокаты оспорили вердикт Останкинского суда Москвы по иску Генеральной прокуратуры об изъятии 97 объектов недвижимости, принадлежащих ушедшему в отставку судье Верховного суда Виктору Момотову и владельцу сети отелей "Мартон" Андрею Марченко.Напомним, что 14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, приняв решение о передаче государству 97 объектов недвижимого имущества. Значительная часть конфискованного имущества, а именно - более 70 земельных наделов и объектов недвижимости, была зарегистрирована на Андрея Марченко, краснодарского предпринимателя и владельца сети гостиниц Marton. Еще 18 объектов были оформлены на его сына, Ивана Марченко. Кроме того, в список спорных активов входит земельный участок с расположенным на нем зданием, принадлежащий гостинице "Вологда". Указанное имущество, ставшее предметом судебного разбирательства, географически расположено в Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде.