Фото: Дондей

В подземном переходе на Московской в Ростове отпала плитка с мозаикой. Кадрами поделились местные жители 23 мая.Вот уже несколько лет плитка начинает отслаиваться от стен, а во время ливней подземные помещения часто затопляются. Это приводит к тому, что стены становятся влажными, что, в свою очередь, способствует дальнейшему отслаиванию плитки.- 22 мая я шла по переходу и заметила, что одна из плит мозаичного панно частично отклеилась. По всему переходу ситуация такая же: где-то уже видны белые пятна вместо уникальных керамических полотен, - поделилась ростовчанка.История с мозаичными панно в подземных переходах центра Ростова началась в 2022 году. Тогда городские власти демонтировали все ларьки и планировали капитальный ремонт подземных пространств, украшенных мозаикой. Эти панно являются объектами культурного наследия. Речь идет о четырех переходах на пересечениях Большой Садовой и Ворошиловского, Большой Садовой и Кировского, Большой Садовой и Буденновского, а также о Буденновском и Московской. Общественники переживают, что ремонтные работы могут повредить оригинальные изображения на стенах.Представители общественности долгое время настаивали на том, чтобы работы по ремонту подземных переходов проводились отдельно от реставрации панно. В результате в конце 2023 года был разработан проект капитального ремонта подземных переходов. На эти цели из бюджета города было выделено более 26 миллионов рублей. Но градозащитники отметили, что проект явно недоработан. В случае его реализации есть риск полного уничтожения уникальных росписей на стенах.Ранее сообщалось, что первым отремонтируют подземный переход на пересечении улицы Большой Садовой и Кировского проспекта. Хотя больше ремонта требует именно подземный переход на Московской/Буденновском, судя по его плачевному виду.