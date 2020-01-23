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Движение трамваев и троллейбусов остановили в Ростове из-за ремонта

Движение трамваев и троллейбусов остановили в Ростове из-за ремонта
Фото: vk.com/rostovgortrans

В субботу, 25 января, ростовчане не дождались трамваев и троллейбусов. Как стало известно, работа этих видов транспорта приостановлена.

Причиной сбоя в работе общественного транспорта стал ремонт дороги в центре города, пишет сообщество «Ростовский городской транспорт».
- Остановлено движение всех трамваев по Буденновскому и всех троллейбусов по Садовой, - добавили в сообществе. – Троллейбусы № 2 и № 22 ходят по улице Красноармейской.

Однако о предстоящих работах ростовчан не уведомили. В итоге пассажиры простаивали на остановках в ожиданиях транспорта, работа которого приостановлена.

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