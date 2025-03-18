Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону более 350 водителей не хватает на муниципальных маршрутах

В Ростове-на-Дону более 350 водителей не хватает на муниципальных маршрутах
В Ростове по-прежнему наблюдается нехватка водителей автобусов на муниципальных маршрутах. В муниципальной транспортной компании «Ростовпассажиртранс» кадровый дефицит составляет 383 человека. Об этом сообщил директор департамента транспорта города Вадим Шкабарня.

По его словам, на предприятии работают 326 водителей. Это 46% от общего количества человек, которые должны обслуживать маршруты.

«Ростовпассажиртранс» обслуживает 26 муниципальных маршрутов. В 2024 году пассажиропоток за год превысил 55 миллионов человек.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.