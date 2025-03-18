В Ростове-на-Дону более 350 водителей не хватает на муниципальных маршрутах

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В Ростове по-прежнему наблюдается нехватка водителей автобусов на муниципальных маршрутах. В муниципальной транспортной компании «Ростовпассажиртранс» кадровый дефицит составляет 383 человека. Об этом сообщил директор департамента транспорта города Вадим Шкабарня.По его словам, на предприятии работают 326 водителей. Это 46% от общего количества человек, которые должны обслуживать маршруты.«Ростовпассажиртранс» обслуживает 26 муниципальных маршрутов. В 2024 году пассажиропоток за год превысил 55 миллионов человек.