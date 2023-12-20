Без тепла и горячей воды остались жители дома на Футбольной в Ростове

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В Ростове-на-Дону жители улицы Футбольной остались без отопления и горячей воды. Тепла в домах нет уже двое суток.Жительница дома № 26 по улице Футбольной рассказала, что на пересечении Воронежской и Футбольной случился прорыв теплотрассы. По этой причине сотни ростовчан в холодную погоду остались без тепла и горячей воды.- Мы обращались в администрацию Ленинского района, Теплокоммунэнерго и Тепловые сети. Там ответили, что данный участок бесхозяйственный. Мы написали обращение через сервис «Решаем вместе», и только тогда дело сдвинулось с мертвой точки, - призналась Наталья.По словам жителей, коммунальные аварии на этом участке случаются с 2021 года, но в основном в мае.- Наш дом без горячего водоснабжения остается на месяц, а то и два. Но летом это еще терпимо. А вот зимой прорыв произошел первый раз. В квартирах невыносимо холодно, - сообщила Наталья.Многочисленные жалобы и запросы помогли жителям добиться выезда аварийной бригады, но как скоро все починят, неизвестно.Однако жители домов больше беспокоятся о том, что авария произойдет снова во время сильных морозов. Они хотят, чтобы проблему устранили основательно, а участок на контроль взяла одна из служб.Сейчас люди вынуждены находиться своих квартирах в верхней одежде и греть воду в кастрюлях.