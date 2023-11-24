Жители улицы Таганрогской остались без горячей воды и отопления из-за прорыва трубы

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В Ростове на улице Таганрогской жители многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. Коммунальная авария произошла днем 24 ноября.По словам местных жителей, около 12:00 в домах №№ 124/2 и 122/1 отключили отопление. Вместе с тем прекратилась и подача горячей воды. Позже выяснилось, что причиной стал прорыв трубы на теплотрассе.- Ремонтные службы уже выехали на место коммунальной аварии, - сообщили в «Теплокоммунэнерго» Ростовской области.Поломку обещают устранить к вечеру 24 ноября.