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Жители улицы Таганрогской остались без горячей воды и отопления из-за прорыва трубы

Жители улицы Таганрогской остались без горячей воды и отопления из-за прорыва трубы
В Ростове на улице Таганрогской жители многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. Коммунальная авария произошла днем 24 ноября.

По словам местных жителей, около 12:00 в домах №№ 124/2 и 122/1 отключили отопление. Вместе с тем прекратилась и подача горячей воды. Позже выяснилось, что причиной стал прорыв трубы на теплотрассе.

- Ремонтные службы уже выехали на место коммунальной аварии, - сообщили в «Теплокоммунэнерго» Ростовской области.

Поломку обещают устранить к вечеру 24 ноября.
Фото: DonDay.
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