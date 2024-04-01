В Ростове на Северном 34 многоквартирных дома отключили от отопления и горячей воды

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В Ростове на Северном горячая вода и отопление были отключены в 34 многоквартирных домах из-за коммунальной аварии. Об этом сообщил региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков.В связи с прорывом на теплотрассе на улице Волкова тысячи жителей многоэтажек Ворошиловского района были отрезаны от ресурсов.На место аварии уже выехала ремонтная бригада для устранения неполадок.Сергей Сизиков сообщил, что подачу воды планируется восстановить к полуночи 1 апреля.