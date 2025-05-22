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В Ростове судят начальника дирекции капстроительства РЖД Андрея Касимова

В Ростове судят начальника дирекции капстроительства РЖД Андрея Касимова
В Ростове слушают дело начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству РЖД Андрея Касимова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Заседание состоялось 21 мая в Ленинском районном суде Ростова. Следствие утверждает, что Касимов использовал свои служебные обязанности в личных целях, нарушив права и интересы компании.

По версии следствия, Касимов подписал акт о готовности железнодорожной линии, хотя знал, что работы были выполнены с нарушениями. Речь – о первом этапе реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги.

Невыполненные работы обошлись в 35 миллионов рублей. Следствие полагает, что Касимов хотел уменьшить объем своей работы и получить стимулирующие выплаты за интенсивность и качество труда. Он получил 116 тысяч рублей.

Поскольку работы были выполнены не в полном объеме, эксплуатация железнодорожных путей стала возможной только в 2023 году, что потребовало дополнительных средств от РЖД.

На время суда Андрея Касимова отправили под домашний арест до 6 ноября.
Фото: Ростов ру
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