В Ростове судят начальника дирекции капстроительства РЖД Андрея Касимова

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В Ростове слушают дело начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству РЖД Андрея Касимова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Заседание состоялось 21 мая в Ленинском районном суде Ростова. Следствие утверждает, что Касимов использовал свои служебные обязанности в личных целях, нарушив права и интересы компании.По версии следствия, Касимов подписал акт о готовности железнодорожной линии, хотя знал, что работы были выполнены с нарушениями. Речь – о первом этапе реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги.Невыполненные работы обошлись в 35 миллионов рублей. Следствие полагает, что Касимов хотел уменьшить объем своей работы и получить стимулирующие выплаты за интенсивность и качество труда. Он получил 116 тысяч рублей.Поскольку работы были выполнены не в полном объеме, эксплуатация железнодорожных путей стала возможной только в 2023 году, что потребовало дополнительных средств от РЖД.На время суда Андрея Касимова отправили под домашний арест до 6 ноября.