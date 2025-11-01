В ноябре в Ростовской области прогнозируют заморозки и дожди

Фото: DonDay

Ноябрь в Ростовской области не обойдется без похолодания и дождей. В отдельные дни столбик термометра может опуститься до -6 градусов. Прогнозом погоды на последний месяц осени поделилась начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.По её словам, средние показатели температуры и количества осадков в ноябре будут близки к многолетним значениям.В первой декаде месяца значительных температурных изменений не ожидается. Ночью температура будет колебаться в районе +1…+6 градусов, местами возможно понижение до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, а в южных районах в начале декады – до +16 градусов. Возможны небольшие дожди.Вторая декада ноября принесет с собой ночные заморозки до -2…+3 градусов, в некоторых районах, при ясной погоде, до -6 градусов. Дневная температура повысится до +6…+11 градусов.В конце ноября ночью ожидается от -1 до -6 градусов, а днем – от -3 до +2 градусов.