В Ростовской области в апреле потеплеет до +25 градусов

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В Ростовской области в апреле ожидается потепление до +25 градусов. Начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова поделилась с Donday прогнозом погоды на этот месяц.Средняя температура и уровень осадков будут в пределах нормы. В начале апреля (1-10 числа) пройдут дожди. Ночью температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, а днем — от +10 до +15 градусов. В южных районах возможно повышение до +23 градусов.С 11 по 20 апреля также ожидаются дожди, но ночью температура поднимется до +4...+9 градусов, а днем – до +13...+18 градусов.С 21 по 30 апреля дожди станут реже. Ночью температура будет опускаться до +5...+10 градусов, а днем — до +14...+19 градусов. В конце месяца возможны дни с температурой до +25 градусов.